Sono in vendita, da parte della compagnia Aeroitalia, i voli in continuità territoriale tra Olbia e l'Aeroporto di Milano Linate, per volare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023, a seguito dell'aggiudicazione del bando regionale indetto dalla Regione Sardegna. Lo rende noto Aeroitalia.

Sulla rotta Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede attualmente da un minimo di due 2 ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1 marzo 2023 fino al 27 ottobre 2023, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita. Con questi operativi Aeroitalia "garantirà i collegamenti giornalieri da e per Olbia con gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino, assicurando la mobilità dei cittadini prevista dalla Continuità Territoriale".

La Compagnia ribadisce, infine, "l'apertura verso le agenzie di viaggi e tour operator e che sta altresì investendo nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate".