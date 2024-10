La procura di Cagliari ha aperto un fascicolo sull'incidente aereo avvenuto ieri a Portoscuso, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Nell'ultraleggero precipitato in mare, a 500 metri dalla costa, sono morti il pilota Piero Capoccia, di 48 anni, e la passeggera Maria Cristina Cruccu, di 41.

Sono morti a causa dei traumi riportati dall'impatto del velivolo contro l'acqua. È quanto emerso dall'autopsia effettuata oggi sui corpi delle due vittime. Il medico legale Roberto Demontis ha effettuato gli esami richiesti dalla Procura questa mattina. Da quanto si apprende pilota e passeggera sono morti appena il velivolo ha toccato l'acqua. Non sono annegati o rimasti intrappolati nell' abitacolo, l'urto dell'aereo contro la superficie del mare non ha lasciato loro scampo. Adesso si attendono gli eventuali accertamenti che la Procura potrebbe disporre sui resti del velivolo, attualmente sotto sequestro a Portoscuso.

Ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno infatti recuperato i rottami dell'ultraleggero, un'operazione lunga e delicata che ha impegnato le squadre quasi tutta la giornata. Al momento sono in corso gli accertamenti per individuare le cause dell'incidente per ricostruire dettagliatamente tutte le fasi che hanno portato alla tragedia, dalla partenza del velivolo dal campo volo di Ussana, al momento in cui si è inabissato.