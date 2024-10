Scampato pericolo, ieri sera, per 151 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio del volo Alitalia 063 Madrid-Roma. L’Airbus 320 è finito fuori pista dopo un atterraggio di emergenza a Fiumicino.

Dieci le persone contuse, ma poteva andare anche peggio. Non è mancato invece il terrore a bordo, in presenza di attimi lunghissimi che non si sa mai, in questi casi, come andranno a finire. In pratica, l’aereo è atterrato senza carrello e soltanto la perizia e la freddezza necessaria in queste occasioni da parte del pilota hanno evitato conseguenze più gravi.

L’allarme è scattato alle 20.56, i vigili del fuoco sono intervenuti in un attimo e l’evacuazione dall’aereo con gli scivoli è durata meno di due minuti.

Foto tratta da corriere.it