Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ieri ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da New Livingston sulla conferma della revoca della tratta Alghero-Roma da parte della Regione, l’Enac, d’accordo con la Regione Sardegna, ha deciso il passaggio della copertura della tratta da New Livingston ad Alitalia a partire dal volo da Roma Fiumicino ad Alghero delle 21.15 di venerdì prossimo, 6 giugno, e per tutti i voli successivi.

Purtroppo non è possibile convertire i biglietti della compagnia New Livingston in biglietti Alitalia. Chi non ha ancora fatto il biglietto può quindi acquistarlo direttamente sul sito di Alitalia. Chi invece ha già fatto il biglietto con New Livingston dovrà farselo rimborsare (la compagnia è tenuta per legge a farlo) e acquistare un nuovo biglietto Alitalia.

La Regione è consapevole del fatto che in questi giorni tutto ciò comporterà alcuni disagi per i passeggeri. Si scusa con chi viaggia, ma era obbligata a interrompere il servizio di New Livingston per gravi inadempienze e a far subentrare Alitalia, seconda classificata nella gara per la continuità territoriale. Inoltre c’è la certezza che i disagi cesseranno rapidamente.