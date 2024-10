"I non residenti pagano tariffe sproporzionatamente elevate per arrivare in Sardegna, perché il libero mercato non trova un punto di equilibrio. Bisogna riformare il concetto di continuità territoriale aerea in modo da garantire pari possibilità di sviluppo".

Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas nel suo intervento al 25° Congresso Acri a Cagliari. Il presidente ha quindi ribadito come "la tariffa deve essere uguale per tutti, così come avviene per un biglietto aereo o un'autostrada per Milano".

"Persistono purtroppo numerose resistenze anche e soprattutto in sede europea", aggiunge. Il governatore ricorda infine come la Sardegna sia "oggettivamente diversa alla Penisola italiana". "Ma questo - precisa - non è un disvalore, piuttosto rappresenta la più grande ricchezza del Paese" .