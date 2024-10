Sono già 22 i voli cancellati oggi da e per i tre aeroporti della Sardegna in occasione dello sciopero di quattro ore, dalle 11 alle 15, dei dipendenti Alitalia e del personale di volo di Meridiana aderente alle sigle Usb, Apm e Cobas.

Nel dettaglio per ora al Costa Smeralda di Olbia sono saltati solo due voli Meridiana, quello di stamane per Torino e quello in arrivo da Verona alle 18.55.

Piu' pesanti i disagi all'aeroporto di Cagliari, dove finora sono stati cancellati 16 voli: Alitalia ha cancellato sette voli in partenza per Roma Fiumicino e Milano Linate, nella fascia interessata dallo sciopero, e altrettanti in arrivo dai due scali serviti in regime di continuita' territoriale.

Meridiana ha soppresso, invece, il volo da Torino delle 14.40 e quello diretto a Verona che sarebbe dovuto patire stamane alle 7. Ad Alghero le cancellazioni sono quattro, tutte di Alitalia: non partiranno gli aerei diretti a Fiumicino alle 12 a Linate alle 13, ne' arriveranno quelli provenienti da Linate delle 10.50 e da Fiumicino delle 15.25.

Nell'arco della giornata, comunque, sullo scalo di Fertilia sono previsti tre voli da e per la capitale e due da e per Linate.