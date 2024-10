Il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta ha commentato così la decisione del vettore aereo irlandese di cancellare alcuni voli da e per l'Isola: " Ryanair non si può permettere di porre condizioni. Con la Sardegna ha ampiamente guadagnato e ora non può porre veti. Il governo affidi quegli slot ai vettori nazionali ".

" I ricatti non li accettiamo, da chi sul fronte dei trasporti vuole fare il bello e il cattivo tempo sulle spalle dei sardi - ha proseguito Satta - il governo tenga il punto ".