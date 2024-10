Aggiunti nuovi voli e numerosi aggiornamenti sulle rotte sarde in continuità territoriale gestite da Alitalia e Meridiana.

Complessivamente dal 28 ottobre al 2 novembre sono stati inseriti nella programmazione 58 voli, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale e così suddivisi:

Venerdì 28 ottobre: 6 voli sulla Cagliari-Linate-Cagliari, 4 sulla Cagliari-Fiumicino-Cagliari, 2 sulla Alghero-Linate-Alghero, 2 sulla Alghero-Fiumicino-Alghero, 6 su Olbia-Linate-Olbia.

Sabato 29 ottobre: 4 voli sulla rotta Cagliari-Linate-Cagliari, 2 su Cagliari-Fiumicino-Cagliari, altrettanti sulla Alghero-Linate-Alghero e 4 sulla Olbia-Linate-Olbia.

Martedì 1 novembre: 4 voli su Cagliari-Linate-Cagliari, 2 voli su Cagliari-Fiumicino-Cagliari, 4 voli su Alghero-Linate-Alghero e 8 voli su Olbia-Linate-Olbia.

Mercoledì 2 novembre: 4 voli su Cagliari-Linate-Cagliari, 2 voli Alghero-Linate-Alghero e 2 voli su Olbia-Linate-Olbia.

L’assessorato dei Trasporti sta monitorando costantemente l’andamento dei collegamenti e sono state richieste ulteriori aggiunte di posti in via di definizione. Sono state anche riscontrate e segnalate ad Alitalia alcune anomalie nel sistema di prenotazione on line relative all’assegnazione dei posti e dovute all’aggiornamento del sistema non ancora totalmente perfezionato.