Due scioperi nazionali rendono complicata la giornata di oggi, lunedì 20, anche in Sardegna per chi deve viaggiare in aereo.

Nell'Isola sono 14 i collegamenti da Cagliari a Roma e Milano e da Alghero per Roma cancellati.

Il primo sciopero, di 24 ore, ad eccezione delle fasce garantite 7-10 e 18-21, del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto degli aeroporti è proclamato dal sindacato autonomo Cub Trasporti, ed il secondo di quattro ore, dalle 13 alle 17, dei controllori di volo è indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Ta e Unica.

In particolare nello scalo di Cagliari sono stati cancellati i voli Alitalia in partenza per Roma Fiumicino delle 12:20, 15:05 e 17:05; e per Milano Linate delle 12:20 e delle 16:30. Niente arrivi da Roma delle 11:30, 14:10 e 16:20, né i voli da Milano delle 10:30 e 15:45.

Nell'aeroporto di Alghero quattro voli Alitalia in partenza e in arrivo da Roma.