Da un lato rimane il cruccio per Regione Sardegna, passeggeri e compagnie aeree, della continuità territoriale per far viaggiare i sardi a prezzi accettabili, dall’altra i vettori aerei non disdegnano l’attivazione di nuovi servizi, rotte e strategie potenzialmente possibili a costi low cost.

E’ il caso di Ryanair, la compagnia aerea n°1 in Italia, che oggi ha lanciato la sua programmazione 2018 da Cagliari che include una nuova rotta da Cagliari a Manchester, operativa nell’estate 2018 con due voli a settimana, e sei nuove rotte per l’inverno 2018/2019 verso Baden-Baden, Dusseldorf W., Porto, Siviglia, Valencia e Varsavia M., tutte con frequenza di due voli a settimana.

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair: ““Siamo lieti di lanciare la programmazione 2018 di Ryanair da Cagliari che include una nuova rotta da Cagliari a Manchester, operativa nell’estate 2018, e sei nuove rotte invernali verso Baden-Baden, Dusseldorf W., Porto, Siviglia, Valencia e Varsavia M., tutte con una frequenza di due voli a settimana. Per celebrare il lancio della programmazione 2018 di Ryanair da Cagliari, stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli € 19,99 per viaggiare ad aprile e maggio, e prenotabili fino alla mezzanotte di domenica (15 aprile). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.

Gabor Pinna, Presidente di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari: “L’impulso che Ryanair sta dando al nostro aeroporto e a tutto il Sud Sardegna in termini di accessibilità nazionale ed internazionale è per noi motivo di grande soddisfazione. La compagnia irlandese prosegue nella crescita del suo network, aggiungendo destinazioni strategiche collegate direttamente con Cagliari e con l’obiettivo sempre più marcato di creare nuove stagionalità. Dal 2007 Ryanair ha iniziato a volare sul nostro scalo, confermando anno dopo anno la sua presenza: entro il 2018 la compagnia aerea raggiungerà il traguardo record dei 15 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Aeroporto di Cagliari dall’avvio delle operazioni”.

Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogaer: “La partnership con Ryanair sta contribuendo in modo significativo a un notevole ampliamento del nostro network internazionale, come dimostra l’apertura della nuova rotta estiva su Manchester ma soprattutto le sei nuove rotte invernali su Spagna, Germania, Polonia e, per la prima volta, verso il Portogallo.

Il network di Ryanair nella Summer 18, raggiungerà così 20 destinazioni e nel prossimo inverno il numero record di 24 destinazioni totali di cui ben 13 internazionali".

La programmazione di Ryanair da Cagliari per il 2018 offrirà:

1 nuova rotta per l’estate 2018: Manchester (2 voli a settimana)

6 nuove rotte per l’inverno 2018/2019: Baden-Baden, Dusseldorf W., Porto, Siviglia, Valencia e Varsavia M. (tutte con 2 voli a settimana)

24 rotte in totale

1,6 milioni di clienti p.a.

1.200* posti di lavoro “in loco”

I clienti e visitatori di Cagliari possono ora prenotare le proprie vacanze fino a marzo 2019, approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”, tra cui:

Prezzo garantito - se si trova una tariffa più economica, sarà rimborsata la differenza sul proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di 5 euro;

Massima puntualità - il 90% dei voli sarà in orario

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da 25 euro, un bagaglio da20 kg. Voli in coincidenza a Roma, Milano e Porto, e a seguire da altri aeroporti, Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%