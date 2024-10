Sono due le nuove rotte che Volotea inaugurerà da Cagliari alla volta di Brindisi e Atene .

I collegamenti avranno due frequenze a settimana, con la Puglia il martedì e il sabato e con la Grecia il mercoledì e il sabato.

"Siamo orgogliosi di inaugurare altre due tratte in partenza dall'Aeroporto di Cagliari, base Volotea dal 2019. Con i due nuovi voli, che si aggiungono a quello per Firenze inaugurato lo scorso mese, la compagnia amplia ulteriormente l'offerta di rotte nazionali ed internazionali presso lo scalo sardo. Grazie a questi due nuovi collegamenti, i passeggeri cagliaritani potranno apprezzare la vivacità della splendida città salentina affacciata sul mare, oppure ammirare il vastissimo patrimonio storico, artistico e culturale della capitale ellenica che oggi rappresenta uno dei più grandi centri economici, finanziari e industriali d' Europa. Contiamo inoltre di incrementare il numero di passeggeri che decideranno di farsi sedurre dalle attrazioni turistiche che certamente non mancano a Cagliari e in generale in tutta la Sardegna,", spiega l'international market director di Volotea Valeria Rebasti.

Volotea garantisce dall'aeroporto di Cagliari 14 destinazioni , di cui sette in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze - entrambe le novità 2023), 4 in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), previste in Spagna (Bilbao e Barcellona - novità 2023) e una in Grecia (Atene - novità 2023).