"Non saranno piu' consentite cancellazioni di voli o altre inefficenze".

É la linea della Regione sulla nuova continuità aerea, illustrata dal presidente Ugo Cappellacci, che questa mattina ha presieduto il comitato di sorveglianza sulla nuova continuità aerea.

"Abbiamo messo in mora le compagnie - ha spiegato il presidente al termine della riunione, con particolare riferimento alla New Livingston - anche su altre questioni segnalate dai cittadini: entro il 20 Gennaio devono essere risolti definitivamente i problemi riguardo al WEB Check-in, al passaggio dei bagagli dei bagagli e al funzionamento del call-center".



Cappellacci ha sottolineato altresì i primi risultati positivi ottenuti grazie alla nuova tariffa unica: "In questi mesi il numero dei passeggeri - ha evidenziato -, paragonato agli stessi mesi dell'anno precedente é aumentato del 9% e di oltre 24 mila unità. Contrariamente a quanto affermato da taluni detrattori, il numero totale di voli é aumentato di circa 500 unità rispetto all'anno precedente. É un dato rilevante, incoraggiante, che dimostra che abbiamo imboccato la strada giusta. La nuova continuità - ha concluso - può portare benefici rilevanti non solo ai passeggeri, ma anche alle imprese e ai territori. É una svolta che difenderemo con tutte le nostre forze da qualsiasi difformità rispetto a quanto previsto dai bandi e dalle speculazioni politiche di chi sperava in un flop, ma é destinato ad essere smentito per ora e per il futuro dai fatti concreti. La nostra intransigenza ed un modello rivoluzionario porteranno risultati importanti per la nostra isola".