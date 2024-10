Collegamenti aerei su Alghero divisi in due: secondo quanto appreso, l'Alitalia ha accettato la proroga solo per la tratta tra lo scalo Riviera del Corallo e Milano Linate e non quello da e per Roma. Questa situazione potrebbe aprire la strada a Blue Air per operare sui voli tra Alghero e Fiumicino, come peraltro ipotizzato dall'ANSA ieri, non attraverso accordi commerciali ma con un affidamento d'urgenza per massimo sette mesi. Si arriverebbe così alla scadenza delle proroghe già in essere, agli inizi di giugno.

Gli uffici dell'Assessorato regionale dei Trasporti attendevano la risposta dell'ex compagnia di bandiera in questi giorni e il nuovo scenario pone in evidenza una questione tecnica che ora tocca alla Regione risolvere: una possibile soluzione potrebbe essere appunto quella - preferita anche in ambito comunitario - di andare verso un affidamento d'urgenza che deve essere definito con il ministero dei trasporti.

Sarebbe anche forse la soluzione ideale per Blue Air visto che la compagnia aerea italo-romena opera già su Roma con voli che collegano la Capitale con Torino, scalo di riferimento per le attuali tratte di Alghero.

Nel frattempo sul sito internet di Alitalia è possibile acquistare i biglietti con prezzi di tariffa unica per residenti e non, in base alla continuità territoriale sia tra Alghero e Milano Linate, sia tra lo scalo catalano e Roma.