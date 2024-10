In Sardegna

“Si aggiungono ulteriori 3100 posti ai 32.700 già messi a disposizione sulle rotte Alitalia in continuità territoriale da e per la Sardegna”. Lo fa sapere l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana che spiega: “Arriviamo così a 35.800 poltrone in più messe in vendita dalla compagnia tra il 20 dicembre e il 10 gennaio prossimi per i collegamenti con Roma e Milano”.