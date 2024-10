"Il randagismo rappresenta un fenomeno che determina un impatto non indifferente in termini di salute pubblica, igiene urbana e costi per la collettività. L’anagrafe canina rappresenta uno dei principali strumenti nella lotta al randagismo e consiste nell’iscrizione dell’animale presso l’anagrafe del cane istituita presso il Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della L.R.21/1994.

E' quello che si legge nel sito del Comune di Ollolai riguardo all'iniziativa "adotta un cucciolo" per combattere e arginare il fenomeno del randagismo.

L'adozione infatti rappresenta uno degli strumenti utilizzabili per fare fronte a questa dura realtà.

"Esso non rappresenta solo il compimento del gesto altruistico di prendersi cura dell’animale, di soddisfare il bisogno di compagnia, di gioco, di dare e ricevere protezione, affetto, ecc., ma comporta anche l’assunzione di precise responsabilità, disciplinate dalle leggi vigenti, e viene formalizzata con la compilazione di un documento specifico."

Per chi fosse interessato a prendersi responsabilmente cura di un amico a 4 zampe, il Comune di Ollolai informa che attualmente possiede 8 cani, anagrafati e con microchip, in stato di “adottabilita’ ”, le cui foto e principali caratteristiche sono disponibili nel sito istituzionale del Comune -cliccando nel banner “Amici a 4 zampe in attesa di adozione” - unitamente alla modulistica necessaria per la richiesta di adozione e/o le altre comunicazioni da inoltrare al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, al verificarsi di determinati eventi (ad esempio furto, smarrimento o morte del cane).

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del bando al seguente link:

http://www.comune.ollolai.nu.it/news.asp?id=406