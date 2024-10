L'Istituto Tecnico "E. Fermi" di Ozieri ha presentato in questi giorni due vademecum contenenti una serie di indicazioni utili per accompagnare sul piano psicologico ed emozionale studentesse, studenti e rispettive famiglie in questo periodo così particolare anche dal punto di vista didattico. Il progetto è rivolto innanzitutto a "chi si trova in una maggiore condizione di fragilità e disorientamento, in questa fase incognita e gravosa delle loro e delle vite di noi tutti".

Il testo, spiega un comunicato, è stato elaborato dalla psicologa Emma Fadda, insieme a Claudia Bosu, pedagogista, responsabili della “linea c” del progetto Iscol@ nelle sezioni associate di Bono e di Bonorva.

In una circolare rivolta ai docenti, il dirigente scolastico Antonio Ruzzu ha spiegato che il testo "dovrà essere utilizzato nel modo più efficace, anche in riferimento alle valutazioni ed analisi condotte nelle ultime riunioni di Consigli di Classe, per garantire quel supporto attivo con una presenza continuativa, propositiva, sollecita e rassicurante, in cui ciascun docente è eticamente impegnato in prima persona, per favorire, con modalità ancor più articolate, il mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza per combattere l’isolamento e la demotivazione".

L'interessante progetto è stato presentato come "un ulteriore strumento a disposizione delle altre sedi affinché l'Istituto continui a rimanere una presenza e un riferimento per tutte le studentesse e gli studenti e per le loro famiglie". Un'iniziativa che conferma ancora una volta come il tecnico ozierese sia un istituto all'avanguardia e particolarmente sensibile sul piano della valorizzazione e del sostegno degli alunni.

ECCO I FILE