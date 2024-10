Sarà visibile da oggi il secondo video con protagonista Caterina Murino per la campagna pubblicitaria istituzionale “Portala nel cuore”, ideata da ADM in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e volta a sensibilizzare cittadini e turisti sul contrasto al fenomeno dei furti di sabbia, ciottoli, conchiglie e altri materiali naturali dalle spiagge e dai fondali marini.

Oltre a impoverire il paesaggio e a deturpare l’ambiente, tale comportamento costituisce infatti un illecito, sanzionabile con una multa.

“Portare via sabbia, conchiglie o coralli dalle nostre spiagge è un illecito, ma anche un furto al loro futuro. Un furto anche a tutte le persone che hanno il diritto di godere appieno della bellezza che solo la Sardegna è capace di donare. Non serve un po’ di sabbia per ricordare la Sardegna… Fate come me: portatela nel vostro cuore”. Questa una parte del messaggio recitato da Caterina Murino nel video prodotto per la campagna pubblicitaria.

