L’Associazione italiana difesa consumatori e ambiente promossa dalla CISL mette in guardia i cittadini da false offerse che arrivano tramite mail o sms.

“Vogliono regalarti 500 euro di spesa? Non abboccare: è una bufala!”, avverte l’Adiconsum in merito al messaggio che alcuni consumatori si sono visti recapitare in cui si leggeva che veniva offerta la carta prepagata SpesaAmica di Carrefour contenente un importo che poteva andare dai 300 ai 500 euro da spendere presso i supermercati della catena.

Per ottenere la carta, c’era scritto nella mail, bastava inserire i propri dati e pagare dai 60 ai 100 euro fornendo i numeri della propria carta di credito.

La notizia è stata smentita da Carrefour.

“Si tratta quindi di una frode bella e buona – avvisa l’Adiconsum -. In generale, Vi consigliamo di non dare credito a messaggi di tal genere, soprattutto quando vi vengono richiesti dati personali e numeri e password del proprio conto corrente o della propria carta di credito e di segnalare l’accaduto alle sedi Adiconsum e agli organi di Polizia”.