Una donna di 45 anni ha adescato in piazza Matteotti, a Cagliari, un extracomunitario proponendogli una prestazione sessuale in cambio di 50 euro. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Cagliari, si sono appartati nell’auto di lei in una zona appartata a San Michele.

La donna ha intascato il denaro e subito dopo è arrivato il convivente che armato di coltello ha minacciato lo straniero e ha tentato di colpirlo con due fendenti. A dare l’allarme, un passante insospettito dalle urla.

La coppia è stata arrestata per rapina aggravata. Si tratta di Gabriele Pibiri e Sonia Dessalvi, entrambi di 45 anni.