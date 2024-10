Ha adescato sui social network almeno tre ragazzine minorenni e si è fatto inviare da loro immagini intime, tentando di incontrarle. Per questo motivo 26nne residente in un centro della Città metropolitana di Cagliari è stato arrestato dagli agenti della polizia postale per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Il giovane si trova ora ai domiciliari.

A far scattare le indagini è stata la denuncia di una donna che conosceva una delle tre ragazzine finite nella rete del 26enne. Gli agenti della polizia postale hanno perquisito l'abitazione del giovane sequestrando migliaia di video e fotografie a carattere pedopornografico.

"L'analisi dei contenuti multimediali effettuata dagli specialisti - spiegano gli agenti della Polpost - ha permesso di identificare almeno tre ragazze minorenni residenti nel cagliaritano, alle quali l'arrestato aveva rivolto anche richieste di incontro dopo aver ottenuto dalle stesse immagini e video intimi".

"Nel materiale sequestrato sono stati rinvenuti numerosi files raffiguranti abusi su minori, anche nei confronti di bambini molto piccoli". Supporti informatici, files e computer sono stati sequestrati e il giovane è finito agli arresti domiciliari.