I crunch inversi sono uno degli esercizi principali per lavorare sugli addominali.

Capire come eseguirli correttamente è fondamentale per trarne il massimo beneficio e prevenire fastidi o infortuni dovuti a una tecnica errata.

Prima di iniziare

Prima di iniziare è importante capire da quale esercizio iniziare, per farlo consiglio di iniziare a testare gli esercizi dal più semplice al più difficile.

Per lavorare in sicurezza consiglio di partire con una variante che permetta di fare almeno 8/12 ripetizioni rispettando l tecnica corretta. Guarda il video per capire di cosa sto parlando.

Cosa conta davvero

Il punto più importante di questo esercizio è riuscire a mantenere la schiena bassa incollata a terra.

Durante questo esercizio l’addome lavora in isometria, ovvero in una contrazione statica per evitare l’estensione della zona lombare e stabilizzare il bacino.

Lavora mantenendo sempre questa posizione per trarne il massimo beneficio e alenarti in sicurezza.

Come progredire

Quando una variante diventa facile puoi passare alle varianti più impegnative in questo ordine : gambe piegate a 90°, gambe semi-tese , gambe tese.

Il mio consiglio è quello di passare alla variante successiva quando si riescono a fare almeno 10/12 ripetizioni della variante che si sta allenando, e almeno 6/8 fatte bene della variante più impegnativa che si intende approcciare.

Guarda il video per capire come eseguirli correttamente

