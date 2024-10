"Visto l’andamento, sempre preoccupante, della curva epidemiologica, l’Ordine dei Medici di Sassari, ritiene ancora più urgente l’accelerazione della campagna per la somministrazione dei Vaccini anti Sars Cov2". Così in un comunicato Nicola Addis, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Sassari.

Addis ritiene "assolutamente necessario un cambio di passo, sia chiedendo un numero congruo di dosi del vaccino, sia incrementando il numero delle sedi e delle squadre addette alla somministrazione".

"Sono intervenuto, in precedenza presso la Regione sul Piano vaccinale anti Covid - spiega - rappresentando la disponibilità dell’Ordine dei Medici di Sassari, Ente Pubblico Sussidiario dello Stato, ad essere coinvolto soprattutto in occasione di decisioni su argomenti sanitari importanti come questo, in un reciproco spirito di collaborazione".

"Da parte nostra - sottolinea - si ribadisce tutta la disponibilità a collaborare nella predisposizione e conduzione del piano strategico vaccinale".