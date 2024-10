"Finalmente la campagna elettorale è finita. Com' era prevedibile, vista la gravità della situazione in cui versa il SSN (non in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, costretti sempre più a rivolgersi alle strutture sanitarie private) è stato l'argomento più trattato in campagna elettorale con discussioni infinite e anche strumentalizzazioni".

Così in una nota Nicola Addis, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari.

"Ora - prosegue Addis - il momento del "FARE". Con l'augurio di buon lavoro ai Consiglieri Regionali eletti, sia della maggioranza che dell'opposizione, va la raccomandazione affinché s'impegnino con tutte le forze, al di là dell'appartenenza politica, per dare delle risposte pronte ed efficaci ai bisogni di salute dei Cittadini".