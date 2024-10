Triste e malinconico risveglio per la festa del Patrono di Assemini. La nostra sindaca Sabrina Licheri ci ha comunicato la scomparsa della nostra nonnina (non solo asseminese ma anche sarda), tzia Silvia Deias, alla bellezza di 109 anni. In questi anni proprio con Sabrina non abbiamo mancato di portarle il saluto della nostra comunità per ogni suo compleanno. Tzia Silvia ti colpiva per la sua eleganza, intelligenza e la sua spiccata ironia. Mando un abbraccio al mio caro amico Luciano, Miriam, Ginetto, Pina e tutti i familiari. In su Chelu siasta, tzia Silvia.

Le parole dell’ex primo cittadino, Mario Puddu, fanno il giro del web: la comunità asseminese piange la scomparsa della sua nonnina centenaria. Tzia Silvia, morta a 109 anni, era nata nel dicembre del 1908, per tanti anni ha fatto la sarta, lascia cinque figli, 13 nipoti e 15 pronipoti.

Era allettata, ma sempre pronta ad essere ironica, solare e buona con tutti. Addirittura recentemente aveva insegnato ad una 84enne il mestiere del cucito, passione che portava avanti da sempre. Il giorno dei festeggiamenti di San Pietro, nella cittadina asseminese, il cordoglio per una concittadina importante per tante generazioni.