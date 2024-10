L’obiettivo è trovare una soluzione condivisa affinché il Cagliari, nella prossima stagione, possa giocare le partite casalinghe in Sardegna .

Per questo motivo, il club rossoblù chiude con la faccenda Is Arenas e riapre le trattative per disputare le gara allo stadio Sant’Elia.

La decisione di abbandonare l’impianto di Quartu è stata data da Massimo Cellino, ieri sera, in un incontro che si è tenuto a Villa Devoto. Erano presenti il presidente del Cagliari Massimo Cellino, il governatore Ugo Cappellacci, i rappresentanti della Lega Achille Serra, l'ex prefetto di Roma e il direttore generale Marco Brunelli.

Tutti d’accordo e ottimisti riguardo alla scelta del presidente rossoblù, Cappellacci ha convocato un'altra riunione per sabato a cui parteciperanno anche il Comune di Cagliari, la Prefettura e la Questura.