Peppeddu era un ragazzo pieno di vita, ben voluto da tutti, ma un tragico destino ieri sera, intorno alle 21.30, ha lasciato un vuoto incolmabile e lacrime nella comunità di Monti. Giuseppe Fresu, 37anni, (nella foto, un’immagine tratta dal suo profilo pubblico su Fb), operaio dei cantieri della Sassari-Olbia, ha perso la vita sulla statale199, a bordo della sua Land Rover.

Stava rientrando in paese quando ha perso il controllo del mezzo che è finito in cunetta ribaltandosi: Fresu è morto sul colpo, inutili i soccorsi del 118 per rianimarlo, sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada.

Nel frattempo la notizia dolorosissima è giunta in paese come un fulmine a ciel sereno: sono stati sospesi tutti i festeggiamenti in programma per la festa patronale.