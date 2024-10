Riposa in pace Marcolino...tutte le persone che ti hanno conosciuto saranno più che fiere. Sarai sempre nel cuore di chi ti ama.

Ancora stento a crederci...Mi ricordo ancora quando ogni singolo giorno passavi a casa nei miei giorni più buii che a distanza di un anno tu ricordavi ancora ed eri felice che stessi nuovamente bene. Mi ricordo ancora quando un giorno eri a casa e ti eri appena fatto il tatuaggio per tuo cuginetto . Poche cose abbiamo vissuto ma quelle poche mi hanno fatto capire quanto eri un bravo ragazzo. Ti mando un abbraccio enorme che ti arrivi fin lassù. Arrivederci Campione

Io non so cosa ci sia dietro, io non so davvero cosa pensare. Adesso che ti hanno chiamato in cielo, voglio ricordarti con tanto gioia, con i tanti sorrisi, con tanto amore, non far conto delle lacrime che mi stai facendo buttare giù. Grazie perché a me hai dato tantissimo. Volavi sempre tanto, ma non dovevi Volar via così presto.

In una foto con i compagnia di squadra, un commento che fa venire gli occhi lucidi anche a chi non lo conosceva: Era la prima partita mia con il Cagliari, era la nostra prima vittoria.. Vicino di casa e con una disponibilità immensa..

Non si può morire così giovani.. Riposa in pace amico mio, ti voglio bene..

E Ancora, Ciao portierone difendi i pali del paradiso

Quartu Sant’Elena è in lutto. Nella cittadina dove la vittima abitava, la tragica notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la bacheca di Facebook del giovanissimo 19enne Marco Cogoni, morto nel pomeriggio di oggi in un terribile incidente stradale in via Dell’Autonomia Regionale, a Quartu, è colma di frasi e ricordi di chi gli voleva un bene dell’anima.

Una tragedia assurda, agghiacciante: la vittima era a bordo della Ford Fiesta di uno zio quando, (non si conoscono ancora le cause), l’utilitaria che procedeva in un tratto rettilineo dell’arteria, è uscita fuori strada, finendo la sua corsa in cunetta.

Un impatto tremendo, che non ha lasciato scampo al ragazzo, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo: Marco aveva militato nelle giovanili del Cagliari e del Sant’Elena come portiere, poi tesserato dal Muravera, juniores e in Eccellenza. Sul posto, nel tardo pomeriggio, sono intervenuti gli agenti della Municipale di Quartu, la Radiomobile CC e i sanitari del 118, i quali purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.