Il sovrintendente Marcello Pusceddu, in forza alla seconda sezione della Squadra Mobile di via Amat, aveva un trascorso di tutto rispetto: 25 anni in servizio alla Questura cagliaritana, Pusceddu nel capoluogo sardo si occupava di criminalità diffusa, straniera e prostituzione.

I colleghi poliziotti, dirigenti, sindacalisti lo ricordano come un grand’uomo, attaccato alla divisa e ai doveri di chi la indossa fedelmente: Marcello Pusceddu non ce l’ha fatta a causa di un male incurabile, rappresentava i colleghi anche nel sindacato Coisp.

Stasera, alle 15.30, nella parrocchia di Santa Barbara a Sinnai, saranno celebrati i funerali. La Redazione di Sardegna Live si unisce al cordoglio dei familiari in questo triste momento e di grande sconforto: centinaia i messaggi degli altri sindacati, colleghi, istituzioni che conoscevano e stimavano il sovrintendente scomparso a 55 anni.

Struggente il post di un collega nel suo diario personale di Fb: “Coloro che ci hanno lasciato non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime”.