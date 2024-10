Al Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco è venuta a mancare la pioniera della Componente Cinofila dei Vigili del Fuoco, la stessa era condotta dallo stesso proprietario, Vigile del Fuoco Coordinatore Gavino Fiori in servizio presso il Comando di Cagliari.

Il cane "Kira" Border Collie femmina, nata il 14 febbraio 2004, è stata tra le prime 16 Unità Cinofile del Corpo Nazionale. Kira ha svolto servizio nella regione dal 2007 fino al 2015, partecipando ad innumerevoli interventi di ricerca di cui tanti con esito positivo.

Il cane ed il suo conduttore, hanno fatto da traino per la costruzione del Nucleo cinofilo VVF regionale e per la preparazione di altre unità cinofile.

Col suo conduttore, Kira ha partecipato con profitto anche a diverse emergenze nazionali come il terremoto dell’Aquila del 2009, a livello regionale all'alluvione di Capoterra, e ai tantissimi interventi di soccorso tecnico sia a Cagliari che per interventi di ricerca persona in altri territori della regione. Tutti i Vigili del Fuoco e in particolare le unità Cinofile Regionali e Nazionali sono orgogliosi di aver avuto un collega a quattro zampe come "Kira”.