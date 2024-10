«L'addio definitivo di Ryanair è uno schiaffo in pieno volto alla città di Alghero». A scriverlo in una nota Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras (Noi con l’Italia) e Stefano Lubrano (Patto Civico).

Per i tre esponenti politici si tratta di uno «Schiaffo definitivo di una politica regionale, che ha visto nel mitico assessore Deiana l'esecutore implacabile dell' ordine arrivato dall'alto, con il sostegno incondizionato del PD sassarese e algherese: mettere in ginocchio il nord ovest della Sardegna».

«Rappresenta il fallimento – si legge ancora nel comunicato – di questa misera politica messa in atto per mortificare e desertificare completamente il nostro territorio da parte di chi in maniera strabica ha concentrato il suo sguardo solo a sud dell'isola.

«Nessuna reazione dal sindaco di Alghero – aggiungono Salaris, Piras e Lubrono – che in maniera complice ha consentito ai nemici di Alghero di portare a termine questo disegno diabolico. Il drastico calo del traffico passeggeri e la privatizzazione dello scalo alla quale noi dell'opposizione ci siamo opposti con tutte le nostre forze, saranno un danno al quale difficilmente si potrà porre rimedio».

«Resta la speranza – termina la nota – di mandare a casa Pigliaru&Co nel più breve tempo possibile e di iniziare un duro lavoro per tentare di riparare ai danni causati da questo governo regionale».