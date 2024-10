Chiara, sempre sorridente e battagliera, lavorava per il marchio della moda Valentino, non aveva mai nascosto la sua malattia. Lei aveva lottato, aveva insegnato a tanti a lottare, ma sempre con quel sorriso contagioso sulle labbra.

Destino ha voluto che si spegnesse praticamente un anno dopo quella partita di beneficenza che la vide protagonista. In quell’occasione erano stati raccolti 10.000 euro, poi devoluti alla ricerca contro il cancro. E Chiara era orgogliosissima di aver contribuito a dare una mano alle tante donne che si stavano trovando ad affrontare la sua stessa battaglia.

Alla fine di questa durissima battaglia, Chiara e il suo fidanzato Edoardo avrebbero dovuto sposarsi. Purtroppo quel sogno d’amore non sarà realizzato. Qualche giorno fa, a Fucecchio, si è spenta Chiara Giuntoli, a soli 35 anni. E’ morta in ospedale, per le complicanze di quella malattia che l’aveva colpita ormai due anni fa.

Il fidanzato Edoardo Parisi – 32 anni – lo scorso anno aveva organizzato per lei una partita di calcio con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro al seno, il male che affliggeva Chiara. Vi avevano preso parte in tantissimi allo stadio Tre Archi di Fucecchio. Chiara è morta a Cisanello, per le complicazioni di quel tumore che non le ha dato scampo.