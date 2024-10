Addio Auchan Marconi, benvenuto Spazio Conad, a Pirri, dove 26 anni fa nasceva il mastodontico centro commerciale col marchio del “fenicottero”, (il gemello di Santa Gilla, a Cagliari), oggi già con le insegne Conad dal giugno scorso.

Accadrà anche per Pirri, dove le serrande si sono abbassate ufficialmente, spente le luci ma si riapre ufficialmente a fine mese, il 30 novembre 2020, con tutti i dipendenti riassorbiti e che indosseranno le nuove divise.

E’ quanto hanno confermato i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs: lo stesso Cristiano Ardau (nella foto in alto), garantisce che il passaggio formale è quello del riassorbimento di tutti i dipendenti, che tra l’altro – conferma Ardau – saranno protetti dal licenziamento per i prossimi 2 anni per via del ricorso alla Cassa Integrazione per ristrutturazione. E’ solo un arrivederci dunque, per le maestranze lavorative, che torneranno al lavoro da fine mese nel punto vendita con la nuova veste commerciale.