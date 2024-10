“Ciao Marcello. Il nostro riconoscimento alla tua carriera riportava questa frase: "L'invincibile non è quello che vince sempre, ma è quello che anche se perde non è vinto mai". Ti ricorderemo così, per la tua grinta e la voglia di combattere. Il Comitato Regionale della Federnuoto si stringe attorno alla moglie Barbara, ai genitori Gianna e Antonello, alle sorelle Carla e Alessandra, ai nipoti Luca e Valentina”.

Così il bellissimo post sulla fa page ufficiale di Fb della Federazione Nazionale Nuoto, comitato regionale Sardegna, che ricorda con grande stima il bravissimo e stimato attore e regista della pallanuoto, Marcello Pettinau, della Promogest Quartu (sotto, il post del sodalizio quartese, che lo ricorda con affetto sui social).

Fu lui, come abile tecnico della pallanuoto sarda, a guidare la Promogest Quartu, alla serie A1 di pallanuoto, prima da giocatore e poi da tecnico dalle doti supreme.

(La foto di apertura del servizio è tratta da Twitter - Promogest Quartu)