Maracalagonis è ancora sotto shock per l’improvvisa scomparsa del Sindaco Mario Fadda.

A questo proposito, la Giunta comunale ha deciso las proclamazione del lutto cittadino per giovedì 1 agosto. La camera ardente sarà allestita nella sala consiliare del Comune domani 31 luglio dalle 8.00 alle 20.00 e giovedì 1 agosto dalle 8.00 alle 16.30.

Nella medesima delibera si è deciso di sospendere, oggi, domani 31 luglio e giovedì 1 agosto, l’apertura degli uffici comunali. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali dello stato civile (registrazioni atti di morte), del cimitero e della Polizia municipale.

Decisa anche l’esposizione delle bandiere in Comune a mezz’asta e la partecipazione al funerale del primo cittadino con il gonfalone comunale. Il Comune invita “I titolari delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio a sospendere le attività durante l’orario delle esequie previste per le ore 17.00 del giorno 1 agosto presso la Parrocchia SS. Vergine degli Angeli in Maracalagonis”.