La notizia della morte di Don Alberto Pistolesi ha creato profondo dolore nel mondo della chiesa e nei cuori delle tante persone che hanno conosciuto il sacerdote buono con il sorriso stampato sul volto.

Era il parroco di Sinnai, aveva 42 anni ed era amato da tutti.

Nel momento in cui la notizia della sua scomparsa si è diffusa in tanti hanno voluto accompagnare con una parola d’amore il suo ricordo.

Il diacono Ignazio Boi conosceva bene don Alberto Pistolesi e con queste parole ne traccia un ricordo commosso.

"Ci siamo sentiti l'ultima volta meno di una settimana fa. Mi aveva contattato per chiedermi la disponibilità ad animare un percorso di formazione per ministri straordinari della Comunione nella sua parrocchia. Era entusiasta come sempre, la sua passione e la sua gioia erano contagiose. Mi rimbomba una sua risposta nella mente: quando mi contattò gli dissi che ero in partenza per Milano e che avrei potuto mandargli una proposta solo al mio rientro. Mi rispose: "Tranquillo, quando siamo pronti partiamo. Non ho fretta". Lui non aveva fretta e infatti programmammo di iniziare a gennaio, dopo le feste. Probabilmente il Signore aveva fretta di averlo con Lui. Conoscendolo starà già facendo impazzire gli angeli con i suoi scherzi. Lo conobbi appena ragazzo, in Seminario, e mi colpì subito il suo sorriso e la sua giovialità. Ho sempre pensato che sarebbe stato un sacerdote testimone del Vangelo della gioia. Come invita a fare papa Francesco. Lui c'è riuscito".