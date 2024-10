Chi si stava preparando per un nuovo fine settimana da trascorrere in spiaggia dovrà fare i conti con il maestrale e con un abbassamento delle temperature in tutta l'Isola.

Il vento da nord ovest, infatti, spazzerà via il caldo asfissiante, facendo abbassare il termometro anche di dieci gradi e portando, in alcune zone, improvvisi acquazzoni. "La circolazione anticiclonica che ci ha interessato fino a qualche giorno fa perde forza - spiega il maresciallo Pierpaolo Secchi dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - arrivano correnti atlantiche più fresche che portano un abbassamento delle temperature e instabilità".

Un primo assaggio si è avuto già ieri con pioggia battente in Gallura. Piovaschi sono attesi anche oggi in Ogliastra e sui rilievi. Il vento si farà sentire soprattutto nell'Oristanese e sulla parte occidentale dell'Isola. Il peggio arriverà domani. "Si registrerà un calo sostanziale delle temperature - sottolinea l'esperto di Decimo - le massime non supereranno i 28 gradi, il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Il maestrale soffierà con forza raggiungendo in alcune zone anche i 60/70 chilometri orari".

Discorso analogo domenica, il vento spazzerà via definitivamente il caldo con il termometro che scenderà fino a 26 gradi. Questo quadro climatico proseguirà almeno fino a mercoledì 6 settembre, quando dovrebbe tornare l'alta pressione ma con picchi di caldo meno intenso.