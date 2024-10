Cala definitivamente il sipario, è il caso di dirlo, per lo storico cine-teatro Foyer Alfieri di via Della Pineta, a Cagliari, nato in quel lontano 1962 e diventato negli anni una meta davvero ambita per tantissimi cagliaritani e non solo, adulti e bambini, con circa 600 posti a sedere. Giù l’edificio, buttato dalla ‘forza’ delle ruspe, per far spazio ad una palazzina.

Addio per sempre a camerini, palco e quel grande pezzo di storia della cultura che svanisce per sempre: “Vedere il teatro del mio debutto ridotto a un cumulo di macerie mi ha messo una gran tristezza – commenta in un post l’attore Simeone Latini - conosco le logiche di mercato e quanto conti essere economicamente conveniente, ma fan****. Sarebbe come assassinare un anziano perché poco produttivo. Ma quell'anziano era un capolavoro – aggiunge Latini, 50enne, attore, regista e drammaturgo cagliaritano - una somma di ricordi straordinari, come lo sono certi nostri vecchi. E, proprio come dovremmo fare con loro, avremmo dovuto custodirlo e coccolarlo. Lasciate però che vi dica che avranno pure abbattuto le mura, ma la mia memoria resta. Di tutte le volte che, dietro le quinte, sorridevo al pensiero di sentirmi nel posto giusto. E di tutta l'arte che ho ammirato, da spettatore, nei suoi decenni di vita. Che viva il Teatro. E ora godetevi la vostra ennesima palazzina del C****”.