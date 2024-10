È Franco Chighine, 55anni, di Portoscuso, operaio all’Eurallumina, la vittima del terribile incidente avvenuto oggi alle 18,30 a qualche chilometro da Iglesias, sulla SS 126, vicino alla frazione Bindua, all'altezza dei fanghi rossi.

Il centauro era sulla sua moto con la figlia 15enne quando, secondo le prime ricostruzioni, ha tamponato un’auto che viaggiava sulla sua stessa direzione.

L’impatto è stato violentissimo. Immediati, ma senza esito, i soccorsi dei medici. La ragazzina non ha riportato gravi conseguenze: è stata trasportata all'ospedale CTO di Iglesias. Illese le persone che viaggiavano sull'auto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social dedicati a Franco da cui si capisce che aveva tantissimi amici oltre che la grande passione per le due ruote. E soprattutto che amava moltissimo sua figlia.

“Amico mio, non ci posso credere! Mi vengono in mente tante cose, anche quando quattordicenni entrambi, abbiamo avuto un incidente con il Bravo e ci siamo scassati le gambe. Purtroppo questo non è uno scherzo come spesso ci facevamo a vicenda, sei davvero andato via! Il tuo cammino non è stato semplice, ma da guerriero quale eri, hai combattuto alla grande. Custodirò con cura tutti i bellissimi ricordi sin dalle scuole elementari. Ciao Franco. Fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve. Sono più che certo che Dio ti accoglierà in gloria. Ciao amico mio” ha scritto Gianni.

Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Iglesias e quelli di Gonnesa per i rilievi di rito.