Bonnanaro perde una delle sue illustri personalità. Lo scorso 12 gennaio, infatti, è venuto a mancare a Chicago, il medico-scienziato Angelo Maria Scanu. Aveva 93 anni.

Nato nel piccolo paese del Meilogu il 16 dicembre del 1924, da Giovanni Maria (Giommaria) Scanu e da Maria Antonia Mele, conseguì la laurea in Scienze della Scineza nel 1943, a soli 18 anni, e quella in medicina nel 1949. Nel 1955 ottenne una borsa di studio Fulbright che gli permise di andare a studiare biochimica presso la Cleveland Clinic. Ed è proprio in questa struttura che incontro Ann Wahl, che sposerà nel 1958

Dal 1959 al 1961 lavora, come biochimico, presso la Brookhaven National Laboratory. Nel 1970 diventa di professore di medicina, biochimica e biologia molecolare presso l’Università di Chicago. fu anche Direttore del Dipartimento di Lipoproteine, sempre nella metropoli dell’Illinois. Nel 2011, dopo una carriera durata cinquant’anni, decide di andare in pensione.

Nel corso degli anni, ha avuto modo di scrivere oltre 275 articoli e circa 100 recensioni, oltre che partecipare a numerose conferenze. Era considerato un’autorità nel campo delle malattie vascolari. Grazie al suo impegno nel campo della medicina, agli inizi degli anni ottanta fu insignito della cittadinanza onoraria da parte del suo paese natale.

Come riportato nel sito www.uchicagomedicine.org, che gli ha dedicato un bellissimo articolo, «Scanu, un noto esperto di lipoproteine ​​(a), fu il primo a dimostrare che la struttura di Lp (a) somiglia molto al plasminogeno, un agente coinvolto nella dissoluzione dei coaguli di sangue. Questa scoperta del 1987 ha indicato che Lp (a) può competere con il plasminogeno, prevenendo la rimozione di coaguli».