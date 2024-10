E' morto nella notte ad Assemini l'uomo piu' vecchio d'Italia. Valerio Piroddi, che avrebbe compiuto 112 anni il prossimo 13 novembre, aveva 'conquistato' il titolo di 'nonnino d'Italia' nel febbraio dello scorso anno.

“Ziu Mundiccu”, come tutti lo chiamavano in paese, era nato a Villamassargia nel 1905 ma si era trasferito da diversi anni ad Assemini dalla nipote Federica. Ieri ha cenato regolarmente e poi si e' addormentato come tutte le sere ma non si è più svegliato

Era seguito dal punto di vista medico-scientifico dalla Comunità Mondiale della Longevità presieduta da Roberto Pili.

"Si è spento senza soffrire, ha consumato la vita nella maniera più proficua, una vecchiaia fortunata, in salute, presente dal punto di vista intellettuale", sottolinea Pili. Caratteristiche genetiche ma anche stile di vita, alimentazione e ambiente sano hanno contribuito a tenerlo così a lungo e in ottime condizioni. Una vita da agricoltore in mezzo ai campi, all'aria aperta, dieta a base di frutta e verdura, formaggio, uova, vino rosso senza rinunciare alle ghiottonerie, come lumache, lardo e dolci. I funerali si terranno domani alle 16 a Siliqua.

"Fino all'ultimo è stato un punto di riferimento importante per la sua famiglia - conclude l'esperto in longevità - ha lasciato la vita da protagonista dopo un'esistenza felice".