Roger Conteddu è stato strappato alla vita questa mattina a causa di un tragico destino.

Era di Siniscola e aveva 40 anni. Percorreva la Statale 389, che collega Nuoro a Lanusei, per raggiungere Desulo, il paese dove insegnava educazione fisica alle scuole medie, quando si è verificata la tragedia.

Roger era conosciuto e amato in tutta la Baronia.

“Con infinita tristezza ho appreso della tragica scomparsa di Roger Conteddu avvenuto stamane a seguito di un incidente stradale - ha scritto su Facebook don Antonio Cosseddu, parroco di Budoni -. Ho bene impresso il giorno del suo matrimonio celebrato il 14 settembre 2013 al Rosario di Siniscola, era la festa dell’esaltazione della Santa Croce. Quella Croce oggi ha visto Monica, la sua amata sposa. La affido a Gesù perché la consoli in questo triste momento e prego per l’anima buona di Roger assicurando la mia preghiera di suffragio alla messa”.

“Comunichiamo con immenso dolore la scomparsa di un nostro caro compagno di squadra, Roger Conteddu, vittima di un incidente stradale questa mattina - scrivono gli amici della squadra di calcio di Onifai -. Tutta la squadra e tutta la società si stringe al dolore della famiglia e dei suoi cari. Una triste notizia che ha sconvolto tutti noi. Comunicheremo a breve la data e il luogo dei funerali per rendere omaggio al nostro amico”.

“Ci sono notizie che non vorresti mai sentire, che non si è mai pronti ad affrontare - è il messaggio dell’Istituto professionale di Desulo -. Troppo presto, Roger. Troppo presto! Non era da tanto che stavi con noi, ma sei stato subito capace di mostrare la tua serietà e il tuo impegno per un lavoro che richiede passione, sacrifici delle volte enormi. Un abbraccio forte alla famiglia, alla moglie, ai figli”.

“Ti vogliamo ricordare così, felice in mezzo ai tuoi bambini - è il messaggio carico di affetto della polisportiva La Caletta, di cui Roger era allenatore delle giovanili -. Ciao Roger, amico di mille avventure, non ti dimenticheremo mai! Ai familiari e alla Polisportiva Montalbo vanno le nostre più sentite condoglianze. Vi siamo vicini”.