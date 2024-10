In questo giorno d’agosto di calda estate di tormentoni e di concerti ci lascia Roby Massa: speaker, conduttore e organizzatore di concerti. A capodanno ha regalato alla città di Cagliari uno dei suoi tanti spettacoli con Malika Ayane, è stato l’addio al vecchio anno e al nuovo che purtroppo dopo una lunga malattia lo ha portato via oggi 3 agosto.

Roby Massa ha fatto parte della famiglia di Sintony in 2 periodi, uno all’inizio della nostra avventura radiofonica e la seconda negli anni 90 .

Roby inziò giovanissimo e vinse anche un record proprio a Radio Sintony: infatti trasmise per 113 ore. Una diretta da Record di 5 giorni senza fermarsi parlando, conducendo e facendo compagnia agli ascoltatori.

Roby Massa iniziò giovanissimo conducendo il notturno, lo dice ridendo gustando i vecchi tempi in un’intervista rilasciata a Radio Sintony non tanto tempo fa: “ho iniziato Giovanissimo facevo il notturno …un notturno lungo da mezzanotte alle sette del mattino quando la radio era il social di oggi, se dicevi che avevi voglia di un caffè ti trovavi la fila alla porta con la gente che ti portava i caffè”

Roby Massa con S&M spettacoli e musica ha regalato tantissimi concerti alla Sardegna e artisti che lui ha voluto fortemente nonostante le polemiche sulle location non concesse dal comune (famosa è stata la sua battaglia dove chiedeva a gran voce l’anfiteatro romano di Cagliari) SEM Organizzazione e Roby Massa hanno affrontato stagioni ricche di sfide e di grandi soddisfazioni, che il pubblico ha apprezzato e capito.

Roby Massa ha portato in Sardegna la musica, si è fatto spazio e con la sua umiltà e correttezza che lo hanno sempre contraddistinto come uomo ha regalato spettacoli unici: Tiziano Ferro, Zucchero, Mango, Jovanotti, Vasco Rossi e tanti altri nomi e per ultimi concerti di Luglio: quelli di Sfera Ebbasta, Francesca Michelin e Caparezza, previsto per Agosto.

Dopo tanti anni di malattia va via un amico, un collega, un uomo che noi non dimenticheremo mai. Ciao Roby da tutti noi di Sintony