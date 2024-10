"E' scomparsa una grande maestra della cucina della Sardegna". Così il presidente della Confcommercio regionale, Agostino Cicalò, a nome di tutta l'associazione, ricorda la figura di Rita Denza, nota ristoratrice della Gallura, morta ieri all'età di 77 anni.

"Per decenni ha conquistato con i suoi piatti, serviti nello storico ristorante Gallura, in corso Umberto a Olbia, tanti appassionati di cucina e di pietanze tipiche della Gallura - aggiunge Cicalò - diventando punto di riferimento per l'isola. La sua fama ha varcato i confini della Sardegna e ha deliziato tanti noti personaggi che hanno frequentato la nostra regione a lungo".

"La sua passione - conclude il presidente della Confcommercio sarda - è un esempio per i giovani che si affacciano alla professione di ristoratore, che non è solo un mestiere ma soprattutto un'arte, capace di qualificare la nostra terra ed il nostro turismo più di tante parole. Grazie Rita".