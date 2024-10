Borutta perde un altro pezzo della sua storia: è morto oggi Padre Paolo Gibertini, vescovo emerito di Reggio Emilia e tra i fondatori, nel 1955, del Monastero benedettino di San Pietro di Sorres di cui fu priore sino al 1973.

Inoltre dal 1977 al 1979 è stato anche parroco del piccolo paese del Meilogu.

“Sono gli anni – dichiara il Sindaco Silvano Arru –, in cui il Monastero benedettino di Sorres era un centro culturale di grande vitalità ed importanza e con un respiro extraregionale, dove si sono formate generazioni di religiosi ma anche di laici, soprattutto tante persone della nostra isola, e del Meilogu in particolare, che altrimenti non avrebbero potuto avere alcuna possibilità di raggiungere un buon livello di scolarizzazione e, comunque, una formazione così robusta e spendibile anche nelle carriere diverse da quella ecclesiastica.

Nel 1983, dopo essere stato, dal 1979, fu nominato vescovo delle diocesi di Ales-Terralba da Papa Giovanni Paolo II. Nello stesso anno, più precisamente, più precisamente il 9 Maggio conferì la cittadinanza onoraria L'11 giugno 1989 diventò vescovo di Reggio Emilia-Guastalla.

“Scompare un pezzo di storia della Sardegna”, ha concluso il primo cittadino.