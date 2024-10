La comunità di Sorso è profondamente scossa dalla notizia della scomparsa del frate Jean Laurent Guglielmi, religioso di origine corsa scomparso a causa del coronavirus.

Il frate, guardiano del locale santuario della Madonna di “Noli Me Tollere”, era una figura importante e ben voluta in paese. Partito a fine agosto verso la Francia per trovare alcuni familiari, al rientro nell’Isola era risultato positivo al Covid-19. Da lì il ricovero a Sassari e pochi giorni dopo l'intubazione. Le sue condizioni si sono aggravate questa mattina: alle 10,30 il religioso è morto.

Il Comune di Sorso esprime il proprio cordoglio con una nota diffusa sul web: "Il sindaco Fabrizio Demelas, gli assessori, il presidente del Consiglio e i consiglieri comunali, nella certezza di interpretare l'unanime cordoglio dei cittadini di Sorso, partecipano con profonda commozione e grande dolore al lutto dei familiari e dei confratelli del convento dei frati minori Cappuccini, per la scomparsa del carissimo padre Jean Laurent, da tre anni padre guardiano presso il santuario della Beata Vergine di Noli Me Tollere".