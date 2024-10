Se n’è andato all’età di 33 anni Mattia Montei, il giovane affetto da tetroparesi spastica. Nel 2018 la sua mamma, Luciana Gallus di Teulada, scrisse una lunga lettera a Papa Francesco raccontando la storia di suo figlio e le difficoltà anche solo per l'acquisto di un letto ortopedico per il quale aveva chiesto aiuto alla Regione.

Rimasto colpito da quella missiva, il Pontefice chiamò al telefono Luciana. "Alle 9 in punto è squillato il telefono – raccontò all'Ansa - inizialmente non avevo capito, poi appena il Santo Padre ha parlato ho compreso che non era uno scherzo e mi sono emozionata". Papa Francesco chiese quindi di conoscere la storia di Mattia. "Mattia ha perso la madre naturale quando aveva sette mesi - disse la donna - io ho sposato suo padre e amo Mattia come fosse mio figlio: i figli sono di chi li cresce, Mattia è una scelta del cuore, una scelta d'amore". Mattia non vedeva, non parlava, non camminava e necessitava di essere accudito costantemente.

Luciana confidò di sentirsi abbandonata dalle istituzioni e spiegò di aver scritto a Papa Francesco per raccontare le difficoltà che vive una famiglia con disabili e per chiedere di pregare per loro. Mamma Luciana non smise un attimo di lottare per il figlio.

L’ultimo saluto a Mattia sarà dato domani, sabato 15 giugno, come comunicato dall’amministrazione comunale di Villaperuccio: “I funerali avranno luogo sabato 15 giugno 2024 alle ore 11:00, presso la Parrocchia Beata Vergine del Rosario – Villaperuccio”.