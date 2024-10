"La mirinzana in forru è bona e assai lichitta, è megliu di ra fava, piú bona di r'anghidda". Quante volte l'abbiamo cantata. A capodanno e a carnevale. Alle nozze di un amico, o al compleanno di una zia. Una delle canzone più celebri della tradizione folk sassarese, oggi perde il suo papà. Giovanni Maria Santoni è morto a 83 anni, era malato da tempo. Fu voce del Trio Folk Sassari fin dagli anni '60, accompagnato dalle chitarre di Lionello Siddi e Toni del Drò, gente di "cionfra".

Raccontò la sua gente interpretando le sonorità e lo spirito della città veccia, quella più autentica e verace. Aveva dedicato la vita alla sua passione per la musica e alla professione di elettricista.

Alcuni giorni fa era stato ricoverato in ospedale risultando positivo al coronavirus. Le sue condizioni sono precipitate nella notte, così Giovanni Maria Santoni si è spento. Sassari, che lo ha sempre custodito in un angolo di cuore, oggi piange il suo cantore e non lo dimenticherà.