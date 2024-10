Un grande dolore ha attraversato il risveglio degli abitanti di Esterzili non appena si è diffusa la notizia della morte di Giovanna Melis, che di questa comunità era sindaco e amministratore.

Una donna coraggiosa, che ha portato avanti con orgoglio e fierezza le sue battaglie civili e sociali, con spirito d’intraprendenza e determinazione, senza riuscire a battere il suo avversario più crudele, quel male che le ha tolto il respiro a soli 59 anni.

Lucida e consapevole fino alla fine, ieri mattina ha chiesto di essere dimessa dall’ospedale di Cagliari, dove si trovava in regime di ricovero, nonostante le sue condizioni di salute, ma con il desiderio di rivedere ancora una volta, per l’ultima volta, quel paese che ha amato e difeso per tutta la vita.

Nel video: l'intervista alla sindaca rilasciata nell'agosto scorso in occasione della Sagra de su frigadori e de is cocoeddas