E' morto ieri a Cagliari, all'età di 88 anni, Ferruccio Podda, fondatore dell'azienda lattiero casearia con sede a Sestu che da mezzo secolo si occupa della lavorazione del latte e della produzione di formaggi stagionati di grande qualità, una delle più importanti realtà del settore nell'isola.

Podda iniziò la sua avventura nel 1952 aprendo una piccola bottega per la rivendita di latte fresco sfuso. Nel 1960 un passo importante con la creazione della piccola centrale di Via Tofane: qui si inizia a lavorare il latte pastorizzato e vengono prodotti i primi formaggi. In questi anni nasce il famoso "Misto Classico" il formaggio misto vaccino e ovino punto di forza della produzione dell'azienda Podda.

Nel 1969 viene aperto lo stabilimento di Sestu, attuale "casa" del formaggio. Numerosi i riconoscimenti per i prodotti Podda. Due anni fa con la costituzione di Casearia Podda S.r.l., Ferruccio Podda ed il Gruppo Granarolo hanno avviato una importante partnership, il cui obiettivo primario è di far conoscere e apprezzare, in Italia e nel mondo, i formaggi stagionati.

Per i prodotti viene utilizzato latte ovino e vaccino proveniente esclusivamente da allevamenti della Sardegna. Ogni anno nello stabilimento di Sestu vengono lavorati 18 milioni di litri di latte.