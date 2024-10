E' morto a 86 anni don Vincenzo Fois, cappellano dei Vigili del fuoco di Cagliari dal 1972, nonché rettore della chiesa di Sant'Agostino, nel capoluogo.

Lutto per gli uomini del Corpo Nazionale cagliaritano. "Sono 48 gli anni di servizio con i vigili del fuoco di Cagliari - si legge in un comunicato -, una figura storica, che ha accompagnato con il suo umile servizio il Comando fino ieri. Appassionato riferimento spirituale per i vigili di Cagliari. Mancherà anche a tutti noi".

Nato a Ussana, don Vincenzo ha ricoperto fino al 2013 anche il ruolo di assistente dei corsi di cristianità Tlc e Ipg. Nella lunga vita dedicata alla Chiesa è stato viceparroco a San Giacomo, assistente spirituale viaggianti e del Csi, vicario a San Carlo Bartolomeo, parroco ad Armungia, a Sisini, vicario a Sant'Eusebio a Cagliari e poi nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Sestu.

Numerosissimi gli attestati di stima e riconoscenza per lui, amato da tanti. Profondamente devoto a Sant'Agostino, recuperò la chiesa a lui intitolata insieme a un gruppo di giovani con importanti lavori di ristrutturazione, liberandola da tonnellate di macerie.

Il funerale verrà celebrato tra domenica e lunedì quasi certamente proprio nella "sua" chiesa, a Sant'Agostino.